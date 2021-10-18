Игроки Team Spirit рассказали, на что потратят заработанные $18 млн

Игроки российской команды Team Spirit, ставшие победителями чемпионата мира по Dota 2, рассказали, на что потратят призовые. Слова киберспортсменов передает Sport24.

Team Spirit обыграли фаворитов турнира — китайскую команду PSG LGD со счетом 3:2. Общий призовой фонд турнира составил $40 млн. Победители заработали $18,2 млн.

Илья Yatoro Мулярчук сообщил, что на деньги от выигрыша купит домик для кошки «и, возможно, усадьбу», а Александр TORONTOTOKYO Хертек — квартиру для сестры. «Ей 11 лет. Мы с ней по FaceTime разговаривали и я сказал: «Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы»», — поделился он.

О своих планах на выигранные деньги рассказал и Мирослав Miroslaw Колпаков. По его словам, он собирается купить жилье и автомобиль отцу.

«А я не знаю, что мне покупать. У меня все есть! У меня все, что нужно есть, я ни в чем не нуждаюсь!» — признался Магомед Collapse Халилов.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее журналистка и общественный деятель Ксения Собчак высказалась о первой в истории победе российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.