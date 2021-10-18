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Собчак — о победе Team Spirit на ЧМ по Dota 2: вы доигрались

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак высказалась о первой в истории победе российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.

Team Spirit обыграли фаворитов турнира — китайскую команду PSG LGD со счетом 3:2 и заработали $18,2 млн в качестве призовых.

«18 миллионов? Офигеть, конечно. Все, я снимаю фильм про киберспорт, вы доигрались», — написала журналистка в Telegram-канале.

В состав команды входят россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн (сейчас — более 40 млн). С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что чемпионка Универсиады по фигурному катанию Бетина Попова сравнила победу Team Spirit на ЧМ по Dota 2 с золотом Олимпиады.

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