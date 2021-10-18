После 11-го тура «Сочи» сместил «Динамо» со второй строчки таблицы РПЛ, лидирует — «Зенит»

После сыгранных матчей 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице, несмотря на поражение в Туле от «Арсенала» (1:2). В активе подопечных Сергея Семака 23 очка.

Со второй строчки в таблице московское «Динамо», сыгравшее вничью со «Спартаком» (2:2), потеснил клуб «Сочи». Южане после победы на «Ростовом (3:2) набрали 21 очко и опережают бело-голубых на один балл.

Также в пятерку лучших команд турнира поднялся »ЦСКА», одержавший победу на выезде над «Уралом» (1:0). Армейцы расположились на четвертом месте с 20-ю баллами.

Замыкает топ-пять с 18-ю очками московский «Локомотив», на последних минутах вырвавший ничью с казанским «Рубином» (2:2).

Главный матч следующего тура «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).

Ранее сообщалось, что нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на спор телекомментатора Константина Генича и форварда «Зенита» Артема Дзюбы по поводу его результативности в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболист считает, что Сергеев не забьет больше восьми голов в текущем чемпионате, комментатор убежден, что забитых мячей будет больше.