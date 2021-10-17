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Российский хоккеист рассказал о жизни в Канаде

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РИА Новости

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о жизни в Канаде. Слова российского форварда передает «Спорт-Экспресс».

«Нравится ли мне в Ванкувере? Да. Приехали, живем практически на арене, апартаменты прям над ней. Очень удобно. Очень хороший город. Узнают ли на улицах? Бывает редко, но, чтобы прям узнавали постоянно — такого нет», — сказал Подколзин.

Ранее Подколзин забросил свою первую шайбу в НХЛ.

Напомним, что нападающий был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером на драфте 2019 года. В мае 2021 года Подколзин подписал с канадцами трехлетний контракт новичка.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач в 35 играх.

«Ванкувер» после одного матча располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав одно очко.

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Хоккей. НХЛ
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