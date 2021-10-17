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Хабиб рассказал, когда Шлеменко может подраться за титул EFC

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Глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов, комментируя победу Александра Шлеменко над Артуром Гусейновым в главном бою своего промоушена, заявил, что Шлеменко может подраться за пояс организации в марте. Слова Хабиба передает «Матч ТВ».

«По контракту у него будет еще один бой. Фаридун Одилов будет драться в декабре. Если он защитит пояс, то Шлеменко будет драться за пояс где-то в марте. К этому времени, если Артур выиграет, то посмотрим», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

На счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Ранее Шлеменко поблагодарил Хабиба за возможность выступить на EFC 42.

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