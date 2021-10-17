Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 20:59
Вратарь ЦСКА Акинфеев установил уникальное достижение 20:55
В Петербурге полицейского подстрелили на охоте, врачи борются за его жизнь 20:54
Зеленский допустил возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука 20:49
Захарова заявила о разрушении базиса западной русофобии 20:37
В Екатеринбурге соседи пытались заразить многодетную мать коронавирусом 20:35
Зеленский заверил украинских потребителей, что им хватит газа 20:19
Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС 20:16
Журналистке CNBC после интервью с Путиным подарили торт с его фотографией 20:00
Врачи назвали способы борьбы с «суперпростудой» 19:56
Бесплатная ставка 1000 р.

На матче чемпионата Голландии обвалилась трибуна с фанатами

close
100%
ФК «Витесс»

На матче девятого тура чемпионата Голландии между «НЕК Неймегеном» — «Витессом» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» обвалилась трибуна с фанатами гостевой команды.

После завершения встречи игроки «Витесса» подбежали к трибуне, где располагались их фанаты, чтобы вместе отпраздновать победу. Болельщики стали прыгать, из-за чего рухнула трибуна. Тем не менее фанаты продолжили праздновать.

Видео можно посмотреть в Twitter ESPN FC.

После девяти туров «Витесс» занимает шестое место, имея в активе 16 очков. «НЕК Неймеген» располагается на 11-м месте, набрав 11 очков.

Ранее известный итальянский диджей Франческо Факинетти рассказал, что боец UFC Конор Макгрегор напал на него и сломал нос.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях