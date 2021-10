На матче чемпионата Голландии обвалилась трибуна с фанатами

На матче девятого тура чемпионата Голландии между «НЕК Неймегеном» — «Витессом» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» обвалилась трибуна с фанатами гостевой команды.

После завершения встречи игроки «Витесса» подбежали к трибуне, где располагались их фанаты, чтобы вместе отпраздновать победу. Болельщики стали прыгать, из-за чего рухнула трибуна. Тем не менее фанаты продолжили праздновать.

Видео можно посмотреть в Twitter ESPN FC.

После девяти туров «Витесс» занимает шестое место, имея в активе 16 очков. «НЕК Неймеген» располагается на 11-м месте, набрав 11 очков.

Ранее известный итальянский диджей Франческо Факинетти рассказал, что боец UFC Конор Макгрегор напал на него и сломал нос.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP