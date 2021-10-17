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Абдель-Азиз: Махачев — лучшая версия Хабиба

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UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что российский легковес UFC Ислам Махачев — лучшая версия экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова. Слова Абдель-Азиза передает BJPenn.

«Я думаю, что он станет одним из величайших бойцов всех времен. Я думаю, что он —лучшая версия Хабиба. Я искренне верю, что это так. Я думаю, что он наверняка будущий чемпион мира», – сказал Абдель-Азиз.

Ранее Хабиб выразил мнение о том, что боец Ислам Махачев сможет претендовать на титульный поединок после противостояния с Дэном Хукером.

Бой пройдет в ночь на 31 октября на турнире UFC 267.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Напомним, Махачев должен был подраться с Рафаэлес дос Аньосом, но бразилец снялся с турнира.

В своем последнем поединке Хукер одолел Насрата Хакпараста единогласным судейским решением.

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