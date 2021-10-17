Макгрегор напал на известного диджея и сломал ему нос

Известный итальянский диджей Франческо Факинетти рассказал, что боец UFC Конор Макгрегор напал на него и сломал нос. Слова Факинетти передает MMA Mania.

«Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом.

Макгрегор — опасный и жестокий человек. Я получил удар ни за что. Этот удар мог достаться кому угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю в суд на Макгрегора», — сказал Факинетти.

Ранее наставник «Ромы» Жозе Моуринью встретился с Конором Макгрегором.

В последнем бою между Дастином Порье и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264 ирландец оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Победу одержал американец.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.