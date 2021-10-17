Ледовое шоу Навки «Спящая красавица» с участием Загитовой пройдет в Дубае

Ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в Дубае 4 и 5 декабря в рамках Dubai Ice Show. Одну из главных ролей в представлении наряду с Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка 2006-го года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трехкратная чемпионка Европы (2004—2006) и трехкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Также 3 декабря в рамках в Дубае состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что ОАЭ является перспективным рынком для развития хоккея, и Лига постарается сделать так, чтобы шоу получилось ярким и запоминающимся.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Ак Барс» сыграют в Дубае матч чемпионата КХЛ.