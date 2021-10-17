Боец ММА Василевский: мне бы не хотелось третьего боя между Исмаиловым и Минеевым

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион M-1 Challenge в полутяжелом и в среднем весе Вячеслав Василевский подвел итоги поединка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. На турнире AMC Fight Nights 105 Минеев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Василевский выразил сожаление в связи с неудачей Исмаилова.

«Хороший, сильный бой. Жаль, что Мага проиграл, конечно, я за него болел. А в целом, сильное получилось противостояние. Может ли он завершить карьеру? Вполне возможно. Все зависит от его самочувствия и желания продолжать. Если желания выступать у него больше нет — почему нет. Думаю, что он найдет себе применение и без боев. Конечно, Мага рассчитывал на большее, и бой нес характер принципиальности, длинного трехлетнего разогрева», — сказал Василевский «Газете.Ru».

Это была уже вторая встреча между Исмаиловым и Минеевым, которые в течение продолжительного времени не скрывали неприязнь друг к другу и нелицеприятно высказывались друг о друге. Несмотря на это, считает Василевский, третьего боя между ними не будет, поскольку у них не останется для этого мотивации.

«Не знаю насчет реванша — точнее, даже не реванша, а трилогии. Все может быть, но мне бы, наверное, не хотелось, чтобы она состоялась. Маге сложно будет найти мотивацию, даже учитывая то, что он проиграл. У них напряжение и так шло на спад в последние дни, и на пресс-конференции. И после боя они пожали руки, обменялись любезностями. Поэтому сложно будет найти искорку, чтобы начать готовиться к новому бою. Конфликт исчерпан, это понятно. В принципе, если бы не было боя, то не было бы и конфликта — он вытекал из предстоящего противостояния. Какой-то личной неприязни, думаю, никогда особо не было, это чисто спортивный интерес», — заключил Василевский.

Ранее боец Василевский выразил уверенность, что Шлеменко досрочно победит Гусейнова.