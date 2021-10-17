Арбитр Карасев станет гостем программы «Вечерний Ургант»

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев станет гостем телепрограммы «Вечерний Ургант». Об этом сообщила пресс-служба передачи в Instagram.

Запись программы состоится 18 октября.

Карасев входит в число лучших арбитров мира, в 2018 году рефери отсудил полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель», также он отработал одну игру на чемпионате мира в России.

Недавно рефери работал на матчах Евро-20200, в частности был главным судьей на игре 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2).

После этого судья отработал матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

В минувшие выходные Карасев судил московское дерби «Спартак» — «Динамо», которое завершилось со счетом 2:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби «Спартак» — «Динамо».