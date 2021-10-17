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Ибрагимович сделал пост в Twitter: вы ходите, я — летаю

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Reuters

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал пост в своем Twitter, он опубликовал фотографию, на которой наносит удар в падении через себя в матче восьмого тура итальянской Серии А с «Вероной» (3:2).

«Вы ходите, я – летаю», — подписал Ибрагимович фото.

Ибрагимович появился на поле после месячной паузы связанной с травмой, выйдя на замену на 77-й минуте матча при счете 2:2. Спустя минуту после его появления на поле игрок «Вероны» Корай Гюнтер забил гол в свои ворота, принеся «Милану» победу в этой игре.

В нынешнем чемпионате 40-летний Ибрагимович провел на поле всего 43 минуты, но этого ему хватило, чтобы забить один гол.

В восьми матчах «Милан» семь раз победил и набрал 22 очка, занимая первое место в турнирной таблице серии А. У «Наполи» на очко меньше и игра в запасе. Неаполитанский клуб выиграл все семь игр в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович поддержал Фьюри перед боем с Уайлдером.

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Футбол. Чемпионат Италии
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