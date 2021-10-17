Супруга и агент игрока «ПСЖ» обвинила его в измене и удалила все фото с ним

Агент и супруга аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди Ванда Нара написала, что футболист ей изменил.

«Ты убил еще одну семью ради [проститутки]», — написала Ванда в «сториз» Instagram. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро.

Ванда и Мауро поженились в 2014 году них две дочери — Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 год Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

В октябре 2015 года Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару. 2 сентября 2019 года Икарди на правах аренды с правом дальнейшего выкупа за €70 млн перешел из итальянского «Интера», в котором провел семь лет и почти 200 матчей, в «Пари Сен-Жермен». 31 мая 2020 года аргентинец подписал полноценный контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что жена игрока «ПСЖ» выложила горячее фото в Instagram.