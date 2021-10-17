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Стэмкос: молимся за Кучерова, его травма выглядела не очень хорошо

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Kim Klement/USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2. Форвард Никита Кучеров не отличился результативными действиями. 28-летний звездный форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел продолжить игру из-за полученного повреждения в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с Гарнетом Хэтэуэйем.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал полученную россиянином травму. Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приемом и одной потерей шайбы.

«Травма Кучерова выглядела не хорошо. Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке», — сказал Стэмкос после игры

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 8 октября сборные участвующие в хоккейном олимпийском турнире-2022 должны были объявить как минимум трех хоккеистов, которые войдут в состав команды на Игры-2022. В состав российской команды первыми включены Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров получил тяжелую травму в матче с «Вашингтоном».

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Хоккей. НХЛ
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