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Малафеев сравнил сборную России Карпина и «Зенит» при Адвокате и Спаллетти

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Экс-голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина доверять капитанскую повязку в сборной разным футболистам.

«Согласен с Карпиным. Тоже считаю, что в сборной России каждый футболист может быть лидером и нет необходимости назначать капитаном кого-то одного. В национальную команду приезжают лучшие футболисты страны, они все обладают характером и лидерскими качествами.

Выбранный капитан не всегда может попасть в заявку сборной — например, если у него травма или он не в лучшей форме. Ротация в таком плане создает более крепкую команду.

В «Зените» при Адвокате и Спаллетти был капитан и несколько его сменщиков. Были заместители капитана, которые надевали повязку во время отсутствия основного. Они не чувствовали в этом никакой проблемы, и это делало сильнее саму команду.

Абсолютно разумный подход для сборной России. Зависимость от одного футболиста — не очень хорошая история. Для национальной команды намного лучше, когда все игроки готовы быть лидерами», — приводит слова бывшего вратаря «Зенита» Sport24.

Пока при новом наставнике в каждом матче у национальной команды был разный капитан. Сборную России выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее Валерий Карпин назвал капитанскую повязку «просто тряпочкой».

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