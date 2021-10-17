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Ирландский вратарь был удален с поля за попытку задушить одноклубника

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РИА Новости

Голкипера «Гленторана» Аарона Маккэри удалили с поля в матче против «Колрейна» (2:2) в чемпионате Северной Ирландии при необычных обстоятельствах.

За десять минут до конца основного времени «Гленторан» пропустил гол, в ходе которого игрок соперников совершил проход в одиночку через полполя и отправил мяч в сетку.

Маккэри был так разозлен пропущенным мячом, что подбежал к своему одноклубнику Бобби Бернсу и сначала сильно толкнул его в грудь, после чего продолжил душить его на земле.

Бернс во время нападения держался за лицо. Партнерам по команде пришлось применить силу, чтобы оттащить от него разъяренного вратаря.

Ранее сообщалось, что футболисты московского «Спартака» и столичного «Динамо» устроили потасовку в конце первого тайма.

Все началось с того, что футболист бело-голубых Арсен Захарян совершил грубый подкат под Максимилиана Кофрие.

Защитник спартаковцев Самюэль Жиго заступился за партнера по команде, а Вячеслав Грулев заступился за одноклубника. Потом к потасовке подключились скамейки запасных.

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