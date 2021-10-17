Исмаилов после боя заявил, что не уважает Минеева как человека

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева в рамках вечера боев AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Я его не уважаю как человека, но он крутой спортсмен. Есть вопросы, которые нам надо закрыть. У меня есть обида, которою хочу озвучить. Я был хорошо готов сегодня, но он отлично проявил себя. Отличный спортсмен, просто бомба.

Я не умею проигрывать. Даже в «Сони» когда проигрываю, то ломаю джойстик. Если бы я победил, то благодарил бы Аллаха. Сейчас я уступил, и я говорю: хвала тебе, господь мой, за этот вечер.

Ты засранец, но я тебе выражаю сегодня уважение. Сегодня Лысый Хищник уходит в раздевалку проигравшим. Но это не значит, что я не буду себя чувствовать победителем», — сказал Исмаилов.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о финансовых деталях предстоящего реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.