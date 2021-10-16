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Ягудин о фанатах Евгении Медведевой: медвеботы — неадекват

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о поклонниках россиянки Евгении Медведевой.

«У меня к Жене спокойное отношение, а к ее поклонникам — нет. Я стираю все оскорбления в адрес Алины и Жени, но медвеботы — неадекват», — написал Ягудин в Instagram.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.

В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса. В настоящее время Медведева выступает в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее Медведева рассказала о взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе.

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