Широков о дерби: «Динамо» было намного лучше «Спартака»

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Динамо», передает Sport24.

«Для «Спартака» это очень положительный результат. А «Динамо» должно само себя винить. По игре в футбол они сегодня были намного лучше. Если бы Тюкавин забил третий гол, все бы закончилось», — сказал Широков.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.

«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.