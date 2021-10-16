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Хорватский журналист об отборочном матче к ЧМ: мы не боимся Россию

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Хорватский журналист Горан Чичин-Машанскер поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу против России, передает «ВсеПроСпорт».

«Мы уважаем Россию, но не боимся ее. Есть твердое убеждение, что у Хорватии более качественная команда, и все в ее собственных руках. Однако это футбол. В одном матче возможно все», — сказал Чичин-Машанскер.

Встреча пройдет 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о последних матчах сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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