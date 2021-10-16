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Легенда «Спартака» Симонян о Карпине: он пока справляется

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян высказался о работе Валерия Карпина на посту тренера сборной России, передает «Спорт-Экспресс».

«Вроде близко к выходу. Хорватия — очень серьезный соперник. С ними нужно показывать свой футбол. Какой совет я бы дал Карпину? Это не в моем характере. Это бестактно. Пока он справляется», — сказал Симонян.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев не должен возвращаться в сборную России.

«Если решил закончить карьеру в сборной, ее надо заканчивать. Нам повезло, что мы сыграли прошлые игры удачно, но вообще у нас оборона дырявая, если так можно сказать. Пока нам везет, и это хорошо, но может в следующий раз не повезти. Вполне вероятен такой разгром, что приходящий вратарь не будет знать, в какой угол ему прыгать. Его возвращение может лишь испортить его репутацию. Я не одобряю это», — сказал Пономарев.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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