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Наставник «Ромы» Моуринью встретился с Конором Макгрегором

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Gary A. Vasquez/Reuters

Наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью провел встречу с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.

«Да, великий Конор Макгрегор сейчас находится в Риме. Было очень приятно встретиться с ним. Я предложил ему самую красивую футболку в городе — футболку «Ромы», — написал Моуринью в Instagram.

В последнем бою между Дастином Порье и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264 ирландец оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Победу одержал американец.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее российский дрессировщик Эдгард Запашный оценил шутку экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.

«Хабиб просто троллит Макгрегора. Сейчас много комментариев по поводу этого случая, пытаются поднять серьезный национальной вопрос. Я бы побоялся это делать. Люди любой национальности беспределят не меньше, чем те же кавказцы», — сказал Запашный.

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Футбол. Чемпионат Италии
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