Полузащитник «Зенита» Кузяев не сыграет со «Спартаком»

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев не сыграет с московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора желтых карточек. Об этом сообщает «Чемпионат».

Хавбек получил предупреждение на 20-й минуте матча в Туле против местного «Арсенала», ставшее четвертым в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Перед этой игрой подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 14-й строчке, набрав по итогам первой трети сезона девять баллов.

После первого тайма счет в игре не открыт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин вернется в общую группу «Монако» 18 октября.