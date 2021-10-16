Опубликованы стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Им Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Локомотив»: Худяков, Пабло, Ненахов, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Куликов, Петров, Бека Бека, Керк, Смолов.

Напомним, что игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Подопечные Маркуса Гисдоля после десяти туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 очков.

Команда под руководством Леонида Слуцкого с 14-ю баллами располагается на девятой позиции.



Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев не сыграет с московским «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.