Фанаты «Зенита» оскорбляют Дзюбу на матче против «Арсенала»

Фанаты петербургского «Зенита» оскорбляют нападающего Артема Дзюбу на матче против тульского «Арсенала» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации «СЭ», гостевая трибуна скандирует в адрес форварда заряд: «Дзюба — г...н».

Напомним, что в нынешнем сезоне Дзюба провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах.

Перед этой игрой подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 14-й строчке, набрав по итогам первой трети сезона девять баллов.

В данный момент хозяева ведут в счете — 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин вернется в общую группу «Монако» 18 октября.