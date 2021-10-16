Дзюба пожаловался на качество поля на матче «Арсенал» — «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал поле стадиона «Арсенал», на котором проходит стартовый матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, тульские агрономы пошли на хитрость, чтобы усложнить жизнь команде из Санкт-Петербурга.

«Поле тяжелое, очень твердое. К сожалению, его не полили. Футбольная хитрость. Мяч дробит, медленно ходит. В конце вон так подскочил, что чуть Кругового не перепрыгнул.

Мы к этому привыкли, ничего страшного», — заявил форвард в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в нынешнем сезоне Дзюба провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах.

Перед этой игрой подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 14-й строчке, набрав по итогам первой трети сезона девять баллов.

В данный момент хозяева ведут в счете — 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не сыграет со «Спартаком».