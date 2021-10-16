Агент Клаудиньо не исключил возможности получения игроком российского паспорта

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Клаудиньо, высказался о возможной натурализации своего клиента.

По его словам, исключать подобного развития событий в настоящий момент нельзя.

«Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно», — приводит слова Гарсии «СЭ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец провел пять игр, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи.

Подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков раскритиковал идею о натурализации хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо.