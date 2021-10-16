Широков назвал бредом идею натурализовать полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков раскритиковал идею о натурализации хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, говорить об этом не стоит, так как игрок сине-бело-голубых не выучил русский язык.

«Человек русского языка не знает, какая натурализация? Бред какой-то. У нас сборная, что, клуб что ли? Национальная команда поэтому так и называется — там играют люди, которые выросли и живут в России. А язык — это основное, мне кажется.

Да и ради чего давать Клаудиньо гражданство в ускоренном темпе? У него заслуги какие-то есть уже или что?» — заявил игрок.



Ранее сообщалось, что Роман Широков сравнил национальную команду Гуса Хиддинка, завоевавшую бронзу на чемпионате Европы — 2008, со сборной Валерия Карпина.