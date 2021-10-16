«Локомотив» отказался от выплаты премиальных до конца сезона

Столичный «Локомотив» отказался от практики выплачивать премиальные за победы по ходу нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, футболисты «железнодорожников» могут рассчитывать на бонусы лишь по итогам всего сезона.



Матч «Рубин» — «Локомотив» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 16 октября. Начало встречи, которая пройдет на «Ак Барс Арене», запланировано на 16.30 по московскому времени.

Подопечные Леонида Слуцкого после десяти туров занимают девятое место с 14 очками. Красно-зеленые по итогам трети чемпионата располагаются на четвертой строчке, имея в активе на три очка больше казанцев.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль потребовал от игроков приезжать за два часа до тренировки.