Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Точно не поеду»: иностранцев напугала примета, о которой в России... 05:06
Пресс-секретарь Клинтона рассказал о состоянии здоровья бывшего президента США 05:03
Омбудсмен: в результате бунта в колонии Владикавказа никто не пострадал 04:43
Глава AMC Fight Nights Global рассказал, сколько получат Минеев и Исмаилов... 04:41
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 14-летней школьницы из Читы 04:37
Психотерапевт Мисевич рассказала о признаках постковидной депрессии 04:36
Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в десятки раз 04:34
Главный тренер «Крыльев Советов» назвал лучшую игру сборной России при Карпине 04:22
Неизвестные похитили девушку из Ленобласти ради 16 прожиточных минимумов 04:19
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети... 04:11
Бесплатная ставка 1000 р.

Акинфеев назвал самого самоотверженного игрока

close
100%
РИА Новости

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самого самоотверженного футболиста, с которым ему доводилось играть в армейском клубе.

«Никто не сравнится с Понтусом Вернблумом. Помнишь матч с «Динамо», когда ему разорвали ногу шипом? Его уносят с поля на носилках, а он смотрит на эту рваную рану и ржет. Чистый викинг», — приводит слова вратаря Sport24.

Вернблум выступал за столичный ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России.

Ранее Понтус Вернблум рассказал, почему он выбрал армейский клуб, а не команды Английской премьер-лиги (АПЛ).

Красно-синие после десяти стартовых туров занимают шестую строчку с 17-ю очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Уралом» 17 октября. Начало встречи в 14.00 (мск).

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях