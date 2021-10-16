Акинфеев назвал самого самоотверженного игрока

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самого самоотверженного футболиста, с которым ему доводилось играть в армейском клубе.

«Никто не сравнится с Понтусом Вернблумом. Помнишь матч с «Динамо», когда ему разорвали ногу шипом? Его уносят с поля на носилках, а он смотрит на эту рваную рану и ржет. Чистый викинг», — приводит слова вратаря Sport24.

Вернблум выступал за столичный ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России.

Ранее Понтус Вернблум рассказал, почему он выбрал армейский клуб, а не команды Английской премьер-лиги (АПЛ).

Красно-синие после десяти стартовых туров занимают шестую строчку с 17-ю очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Уралом» 17 октября. Начало встречи в 14.00 (мск).