Главный тренер «Крыльев Советов» назвал лучшую игру сборной России при Карпине

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о последних матчах сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Про первую игру со Словакией нужно сказать: главное, что есть три очка, а про остальное надо попытаться забыть. Что очень адекватно и сделал тренерский штаб.

Вторая игра со Словенией, наверное, лучшая, которая провела национальная команда при Валерии Карпине. Эта победа болельщиков, которые переживают за сборную России, настраивает на позитивный лад.

Оттолкнувшись от игры со Словакией, сборная будет и дальше прибавлять. Чтобы Россия получила прямую путевку на чемпионат мира. Так как возможные стыки выглядят невероятно проблемно», — приводит слова специалиста официальный сайт самарского клуба.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе капитана в национальной команде.