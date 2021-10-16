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Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за слова о неготовности клуба к борьбе за чемпионство

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова капитана армейского клуба Игоря Акинфеева о неготовности нынешнего состава красно-синих бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Напрасно он так сказал. Капитан и основной вратарь не верит в свою команду? Как он может такие вещи заявлять?! Так рассуждать и говорить Акинфеев просто не имеет права!» — приводит слова ветерана Eurostavka.

Также Пономарев добавил, что ЦСКА будет претендовать на первое место в этом сезоне. На призовое — точно.

Подопечные Алексея Березуцкого после десяти стартовых туров занимают шестую строчку с 17-ю очками в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Уралом» 17 октября. Начало встречи в 14.00 (мск).

Ранее Владимир Пономарев заявил, что голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев не должен возвращаться в сборную России.

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Футбол. Чемпионат России
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