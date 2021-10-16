Акинфеев заявил, что ЦСКА не готов к борьбе за золото в РПЛ

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил о неготовности армейцев бороться за чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«ЦСКА сейчас не побеждает, не берет трофеи. Никогда не смирюсь с нынешним положением дел. Задор в 35 с хвостиком у меня такой же, как и раньше. Но головой понимаю: нынешний ЦСКА вряд ли готов к тому, чтобы бороться за золото.

Если ты хочешь выигрывать чемпионат России, ты должен побеждать практически в каждом матче, как это делает всем известный клуб.

Понимаю, что сейчас мы не можем давать похожий результат. ЦСКА в последнее время: две игры выиграет, один матч сыграет вничью, а потом может два проиграть. Чемпионские команды так не идут. Плюс качество игры пока объективно не самое лучшее», — приводит слова голкипера Sport24.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Подопечные Алексея Березуцкого после десяти стартовых туров занимают шестую строчку с 17-ю очками в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Уралом» 17 октября. Начало встречи в 14.00 (мск).

Ранее Игорь Акинфеев рассказал о своем решении завершить карьеру в национальной команде России в 2018 году.