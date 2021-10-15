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Экс-игрок «Спартака» назвал соперника, матчи с которым имеют особенный смысл

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РИА Новости

Экс-хавбек московского «Спартака» Максим Калиниченко назвал столичное «Динамо» особенным для себя соперником.

«Для меня «Динамо» - особенный соперник. В матче с ними я забил свой первый мяч за Великий и Могучий.

Я играл за «Спартак» почти 9 лет. За это время во мне утвердилось понимание, что главный соперник для нас ЦСКА. Но, для меня лично, матчи с «Динамо» нечто совершенно особенное. Это матчи, которые так или иначе несут какой-то больший смысл, нежели просто победа или поражение.

Надеюсь, что для нынешнего поколения игроков красно-белых, игра с давнишним соперником также имеет какой-то особенный смысл. Также надеюсь, что в команде найдутся люди, которые объяснят важность этой игры не только с позиции турнирной таблицы, но и с позиции принципа», — написал украинец в Telegram-канале.

Также Калиниченко признал, что подопечные Сандро Шварца сейчас очень хороши.

Матч «Спартак» — «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 16 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).

После десяти стартовых туров красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, а бело-голубые расположились на втором месте, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» четыре очка.

Ранее в пресс-службе «Спартак» прокомментировали информацию о том, что домашний стадион клуба «Открытие Банк Арена» находится в залоге у банка ВТБ — главного спонсора «Динамо».

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