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Японский политолог: конечная цель Загитовой — выйти замуж за президента Путина

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РИА Новости

Японский политолог Цукуба Ицуро Накамуру на местном канале выразил мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова имеет шансы на то, чтобы стать женой президента России Владимира Путина. Слова политолога передает InoProSport.ru.

Такое мнение он высказал в рамках обсуждения конфликта Загитовой с журналистом Рустамом Имамовым, который произошел после матча КХЛ в Казани. Накамуру заинтересовали слухи о том, что Загитова, требуя удалить фотографии, угрожала журналисту связями. По мнению политолога, российские спортсмены, являющиеся доверенными лицами правительства, живут в достатке. Кроме того, он считает, что спортсменки имеют шанс выйти замуж за Путина.

«Все ведущие СМИ в России сообщали об этом (о Кабаевой и Владимире Путине). Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность — все в вашем распоряжении.

Конечная цель Загитовой — выйти замуж за президента Путина. Это мое предположение. Пресс-атташе президента, господин Песков, женат на Татьяне Навке, которая прославилась в 90-х в фигурном катании. Она выступает продюсером Алины Загитовой», — считает Накамуру.

Напомним, накануне журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом. Загитова опровергла эту информацию, обвинив СМИ в хейте в свой адрес.

Ранее в Федерации фигурного катания отреагировали на слова Загитовой о хейте.

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