Акинфеев: не вижу себя в другом клубе, хотя Месси так же говорил

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не видит себя в другой команде. Слова Акинфеева передает Sport24.

«Вижу ли я себя в другом клубе? На сегодняшний день – нет. Хотя Месси так же говорил. Но я реально не вижу себя нигде больше», — сказал Акинфеев.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Вратарь ЦСКА является самым преданным футболистом среди действующих игроков топ-10 лиг Европы. Акинфеев — игрок с наибольшим количеством игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей (более 750 игр), а также второй среди всех игроков, уступая Сергею Игнашевичу (815) и опережая Андрея Шевченко (756).

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