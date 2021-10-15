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Акинфеев: не вижу себя в другом клубе, хотя Месси так же говорил

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не видит себя в другой команде. Слова Акинфеева передает Sport24.

«Вижу ли я себя в другом клубе? На сегодняшний день – нет. Хотя Месси так же говорил. Но я реально не вижу себя нигде больше», — сказал Акинфеев.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Вратарь ЦСКА является самым преданным футболистом среди действующих игроков топ-10 лиг Европы. Акинфеев — игрок с наибольшим количеством игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей (более 750 игр), а также второй среди всех игроков, уступая Сергею Игнашевичу (815) и опережая Андрея Шевченко (756).

Ранее Акинфеев рассказал, почему ему не нужен был агент.

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Футбол. Чемпионат России
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