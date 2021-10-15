Теннисист Медведев отказался от участия в Кубке Кремля — 2021

Российский теннисист Даниил Медведев в Twitter сообщил о том, что не сможет принять участие на Кубке Кремля в этом году.

«К сожалению, в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля, - написал Медведев. - Турнир в Москве - это особенная возможность сыграть дома. Я заявился на турнир и надеялся сыграть на нем, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100%. Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами», — написал Медведев.

В нынешнем сезоне Медведев одержал 50 побед и потерпел 11 поражений.

Кубок Кремля пройдет во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 24 октября.

Ранее Медведев не смог пробиться в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Димитрову.