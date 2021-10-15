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Наставник «Ливерпуля» раскритиковал турнир УЕФА: нельзя так поступать, это жадность

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Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций УЕФА. Слова Клоппа передает Sky Sports.

«Лига наций – это безумие. Летом ведь состоятся еще четыре игры этого турнира – просто безумие. Когда Лигу наций только создали, мы говорили, что это совершенно бессмысленный турнир. Все футбольные ассоциации имеют с этим дело, а платят за это игроки. Нельзя так поступать. Эта жадность сказывается на футболистах. Не знал, что в этом турнире был матч за третье место. В нем нет никакого смысла. С такими требованиями к игрокам это невероятно», – сказал Клопп.

Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Франции, которая в финале добилась победы над испанцами.

В матче за третье место сборная Италии обыграла команду Бельгии.

Лига наций — турнир, который был создан для того, чтобы заменить товарищеские игры сборных.

Первыми победителями этого турнира стали португальские футболисты.

Ранее голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа, комментируя поражение в полуфинале Лиги наций со сборной Франции, заявил, что предстоящий матч за третье место против команды Италии бессмысленный.

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Лига наций
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