Хабиб заявил, что его наследник готов к титульному бою в UFC

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил мнение о том, что боец Ислам Махачев сможет претендовать на титульный поединок после противостояния с Дэном Хукером. Слова Хабиба передает Fight Time.

«До боя Ислама осталось две недели. У него очень хороший соперник из Новой Зеландии, шестой номер в мире. Я верю, что после того, как Ислам финиширует его, он будет заслуживать бой за титул», – сказал Нурмагомедов.

Бой пройдет в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Напомним, Махачев должен был подраться с Рафаэлес дос Аньосом, но бразилец снялся с турнира.

В своем последнем поединке Хукер одолел Насрата Хакпараста единогласным судейским решением.

Ранее Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, дал прогноз на поединок Махачева против Дэна Хукера.