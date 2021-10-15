Бразильский хавбек «Зенита» назвал Семака лучший тренер в своей карьере

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Клаудиньо назвал наставника сине-бело-голубых Сергея Семака лучшим тренером в своей карьере.

«Семак — лучший тренер в моей карьере. Прекрасный человек. Сразу же отлично меня принял в команде и очень хорошо ко мне относится. Да и вообще для всех футболистов команды он как отец», — приводит слова полузащитника Sport24.

Клаудиньо перешел в российский клуб из «Ред Булл Брагантино» в августе этого года.

В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака после десяти туров возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 23 очка.

В следующем туре чемпионы России на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 16 октября. Начало в 14.00 (мск).

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал обладателем награды в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии» на церемонии Football Content Awards.