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Бразильский хавбек «Зенита» назвал Семака лучший тренер в своей карьере

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Dmitry Lovetsky/AP

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Клаудиньо назвал наставника сине-бело-голубых Сергея Семака лучшим тренером в своей карьере.

«Семак — лучший тренер в моей карьере. Прекрасный человек. Сразу же отлично меня принял в команде и очень хорошо ко мне относится. Да и вообще для всех футболистов команды он как отец», — приводит слова полузащитника Sport24.

Клаудиньо перешел в российский клуб из «Ред Булл Брагантино» в августе этого года.

В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака после десяти туров возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 23 очка.

В следующем туре чемпионы России на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 16 октября. Начало в 14.00 (мск).

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал обладателем награды в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии» на церемонии Football Content Awards.

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Футбол. Чемпионат России
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