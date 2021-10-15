Президент «Урала» рассказал, почему не задалась карьера Кокорина

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов поделился мнением о причинах, по которым не задалась карьера российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Шатов во времена выступлений за молодежную сборную России получал у меня небольшие деньги. Как-то он рассказал такую историю: «Звонит мне Кокорин из Москвы: «Я везде посмотрел, тут у нас нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты».

Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Александр должен был забивать в сильнейших лигах и на чемпионатах мира. А в результате его спортивная карьера не задалась из-за денег», — приводит слова Иванова Sports.ru.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне Серии А Кокорин провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее бывший хавбек «Фиорентины» Массимо Орландо раскритиковал российского легионера «фиалок» Александра Кокорина.