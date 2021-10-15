Экс-президент «Барселоны» прикинулся сотрудником отеля для подписания Роналдо

Экс-президент «Барселоны» Джоан Гаспарт вспомнил, как произошло подписание нападающего сборной Бразилии Роналдо в 1996 году.

«Роналдо находился в Бразилии, с национальной командой. У нас был договор с ПСВ и с футболистом, но сам игрок его еще не подписал. Был пункт, согласно которому, если соглашение не будет достигнуто с игроком, то договор аннулировался.

Было сделано все, чтобы никто не мог пробраться к Роналдо. В отеле, в котором остановилась сборная Бразилии, разместили двух «горилл» ростом не менее 2,50.

Никто не мог войти, пока я не увидел проходящего мимо сотрудника с подносом с водой. Я отнес этот поднос в номер Роналдо. Именно там бразилец подписал свой контракт с «Барселоной». Роналдо меня не знал, но он позвонил своему представителю, которому я объяснил, что произошло», — цитирует бывшего президента каталонского клуба Onda Cero.

Роналдо дважды становился чемпионом мира в составе национальной сборной Бразилии, с которой он также выигрывал Кубок конфедераций. В течение своей карьеры нападающий выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В 2011 году бразилец завершил карьеру в возрасте 34 лет.

Ранее Роналдо назвал своего фаворита в голосовании за «Золотой мяч».