Витория не беспокоится о своем положении в «Спартаке»

Португальский специалист Руй Витория поделился мыслями о своем положении в московском «Спартаке».

Витория возглавил команду после ухода немецкого специалиста Доменико Тедеско, который покинул свой пост после истечения срока контракта. В сентябре из-за неудовлетворительных результатов команды стали ходить разговоры об увольнении португальца.

«Я в принципе спокойный человек. Жизнь тренера подразумевает, что надо оставаться таким, несмотря ни на что. Конечно, три победы лучше, чем три поражения. Но мы продолжаем работать и остаемся верными своим принципам», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Следующим матчем в рамках чемпионата России станет поединок 11-го тура против другого столичного клуба — «Динамо». Встреча состоится 16 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

20 октября красно-белые на своем стадионе примут английский «Лестер» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.