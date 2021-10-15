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Загитова спародировала себя после скандала с журналистом

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Алина Загитова спародировала саму себя после недавнего скандала с журналистом.

Спортсменка сняла тикток, в котором говорит: «Знаете, я вас засужу, и у меня большие связи». После чего появляются кадры, на которых Загитова возится со своими собаками.

Напомним, что журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом. Загитова опровергла эту информацию, обвинив СМИ в хейте в свой адрес. Позднее журналист принес свои извинения.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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