РПЛ пока не намерена переносить матч «Урал» — ЦСКА из-за смога в Екатеринбурге

Российская премьер-лига (РПЛ) держит на контроле ситуацию с возможным перенесением матча 11-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА из-за экологической ситуации в Екатеринбурге, сообщает «Чемпионат.com».

14 октября в Екатеринбурге появился сильный смог, который возник из-за горящего торфяника на юге города. Это привело к ряду ограничений — было частично перекрыто движение, отменены некоторые авиарейсы. Сообщается, что такая ситуация сохранится в городе еще несколько дней.

Несмотря на это, пока в РПЛ не видят основания для перенесения матча, который должен состояться 17 октября в 14.00 по московскому времени.

«Мы на связи с «Уралом», выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение матча. Пока никаких оснований для переноса матча нет», — заявили в пресс-службе Российской премьер-лиги.

Перед стартом 11-го тура чемпионата России московский клуб идет на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Урал» расположился на 12-й строчке, за десять игр команда набрала девять баллов.