«Тампа» одолела «Детройт», у Кучерова — три передачи и гол

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграла «Детройт Ред Уингз».

В основное время команды не смогли определить победителя и забросили 12 шайб на двоих — 6:6. В овертайме сильнее оказалась «Тампа», победный гол оформил Ондржей Палат с передачи Виктора Хедмана и Брейдена Пойнта.

Российский нападающий Никита Кучеров стал одним из самых результативных игроков матча, он набрал четыре очка, записав на свой счет три передачи и заброшенную шайбу. Он ассистировал Палату в первом голе «Тампы», а также помог дважды отличиться Стивену Стэмкосу. Ассистентами его гола выступили Хедман и Стэмкос.

Еще один российский хоккеист «Тампы» Михаил Сергачев набрал два балла, оформив ассистентский дубль. Вратарь Андрей Василевский пропустил шесть шайб с 26 бросков.

Нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников отметился одной заброшенной шайбой.

Напомним, что Кучеров и Василевский вместе с нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным были включены в первую тройку игроков, которые могут отправиться за зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.