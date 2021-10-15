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В интернете появились слитые данные о бюджете «Спартака»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Telegram-канал Black Mirror опубликовал выдержки из отчета по бюджету московского «Спартака» за 2020-2021 годы.

Из опубликованных документов следует, что в зимнее трансферное окно красно-белые планируют потратить €7,4 млн. При этом больше команда планирует получить, продав ряд игроков, €12,75 млн.

За защитника Максимилиано Кофрие «Спартак» отдал €3,8 млн. При этом московский клуб хочет усилить вратарскую позицию в нынешнем сезоне и готов заплатить за нового голкипера 50 млн рублей.

Интересно то, что руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов уже опроверг информацию, предоставленную Telegram-каналом.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Следующим матчем в рамках чемпионата России станет поединок 11-го тура против другого столичного клуба — «Динамо». Встреча состоится 16 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

20 октября красно-белые на своем стадионе примут английский «Лестер» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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