Тренер «Динамо» Шварц: нам важен наш стиль

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о становлении московской команды, передает официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что за последний год клуб стал сильнее, появилась уверенность в своих силах, а футболисты стали более зрелыми.

«Я бы хотел, чтобы другие команды смотрели на нас и говорили: «Мы хотим играть как «Динамо». Нам важно грамотно встроить тех футболистов, которые у нас есть, в нашу игровую схему, чтобы добиться необходимых результатов. Нам важен стиль, по которому «Динамо» теперь узнают», — заявил специалист.

Следующий матч «Динамо» проведет в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против другого московского клуба — «Спартака». Матч запланирован на 16 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на второй строчке, имея в активе 19 баллов и на четыре очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита». «Спартак» набрал 16 очков и расположился на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, чего ждет от предстоящего московского дерби — матча между «Спартаком» и «Динамо».