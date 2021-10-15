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Японские фанаты поддержали Загитову после ее публикации о хейте

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sochipark/instagram.com

Японские болельщики поддержали олимпийскую чемпионку, российскую фигуристку Алину Загитову.

Спортсменка поделилась, что часто сталкивается с негативом, который ей пишут в комментариях в социальных сетях, а также пожаловалась, что отсутствует приватность.

«Загитовой нет равных не только по внешнему виду, но и по прекрасному внутреннему миру. Это по-настоящему сильный спортсмен. Фея и сверхчеловек», — отметил один пользователь.

«Я бы хотел видеть Загитову такой же красивой, как всегда. Пожалуйста, возвращайтесь в Японию», — добавил другой. комментарии приводит «Чемпионат.com».

Напомним, что журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом. Загитова опровергла эту информацию, обвинив СМИ в хейте в свой адрес. Позднее журналист принес свои извинения.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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