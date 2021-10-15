Емельяненко — о бое с Монсоном: присылайте жалобы на депутатов, Джефф ответит

Известный боец ММА Александр Емельяненко иронично прокомментировал новость о том, что он проведет бой с Джеффом Монсоном.

Свой последний бой Монсон провел в 2016 году, тогда он оказался сильнее Алекса Кардо. Сейчас он занимается политикой и общественной деятельностью, является членом совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

«Присылайте жалобы на депутатов, Монсон за всех ответит на ринге!» — написал Емельяненко комментарий под новостью в Instagram о его бое с Монсоном.

Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

В ближайшее время Емельяненко может провести бой с рэп-исполнителем Джиганом. Изначально поединок должен был состояться 4 ноября в Москве, а местом его проведения могла стать «ВТБ Арена». Однако в начале октября Джиган сообщил, что поединок будет перенесен. Новые дата и время боя не назывались.